نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ضد أتليتك بيلباو موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برشلونة ضد أتليتك بيلباو المباراة المنتظرة في نهائي الكأس والتي ينتظرها الكثيرين من عشاق الكرة الأوروبية وهذه هي المباراة النهائية في الكأس بين الفريقين الأوربيين في أطار نهائي السوبر الأسباني والتي من المتوقع أن تكون المنافسة شديدة بين هذين الفريقين للحصول علي الكأس ، أتليتك بلباو هذا الفريق الغير سهل ويعتبر خصم منافس مما يحتويه هذا الفريق العريق من لعيبة محترفين ولهم شهرتهم المعروفة علي مستوي أوروبا وأيضاً لا يستهان بالفريق العريق barcelona بتاريخه العريق والعظيم أيضاً فيما قدمه من إنجازات علي مر السنين الماضية وما زال يقدم الكثير من الإنجازات التي تزيد من عشاقه كما تم تداول أخبار برشلونة بين الصحف المحلية وأيضاً العالمية مما يتوقعونه علي أنه ربما يكون هو الفريق الذي سيحصد الفوز بالمباراة والكأس في النهاية ، و مباراة اليوم المنتظر التي ستشهد أحداث مليئة بالمتعة والتشوق والأثارة علي مدار الشوطين كما تعهدنا من كلا الفريقين مما يقدمونه من لعب رائع ، والجميع ينتظر بشغف ماذا سيحدث في مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو وما هي القنوات الناقلة للمباراة داخل السعودية .

برشلونة ضد أتليتك بيلباو وما هو الموعد المحدد لليوم الذي سيتم فيه بث المباراة :-

سوف تقام المباراة بين كلا الفريقين اليوم الأحد فريق barcelona وفريق أتليتك بيلباو في أطار المباراة النهائية في كأس السوبر الأسباني وتم صعود الفريق الرائع والعريق برشلونة إلي هذه المباراة بعد المباراة بأحداثها التي تعتبر أحداث ماراثونية مع الفريق الرائع ريال سو سيدار ولم يتم حسم المباراة التي تمت بينهما ألا بضربات الجزاء حيث ظل لوقت كبير من المباراة الفريقين بشكل متعادل وكانت النتيجة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل فريق وتم وصولهما هما الاثنين إلي ضربات الجزاء الترجيحية ومن بعدها تم نهاية المباراة لصالح الفريق العريق برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق أتليتك بيلباو وأيضاً صعد الفريق أتليتك بيلباو إلي نهائي السوبر الأسباني وذلك حدق من بعد أن هزم النادي الملكي العريق والرائع ريال مدريد وذلك بعد أن حصل علي هدفين مقابل هدف واحد حصل عليه فريق ريال مدريد .

barcelona ضد فريق أتليتك بيلباو اليوم الأحد في الموعد المسائي وأحداث المباراة المنتظرة :-

أحداث المباراة ما بين كلا الفريقين سوف تكون اليوم الأحد في المساء بتوقيت السعودية في تمام الساعة الحادية عشر وبتوقيت القاهرة سوف تكون في تمام الساعة العاشرة مساءً وسوف تقام المباراة بين الفريقين في ملعب لا كار توخا وسوف تنقلها القنوات الرياضية السعودية وأيضاً أكثر من قناة فضائية مصرية وهذه المواعيد المعلنة للمباراة يتم مراعاة فروق التوقيت لباقي الدول والفرق بينهما .

مباراة اليوم في نهائي السوبر الأسباني وما هي القنوات الناقلة للمباراة داخل المملكة العربية السعودية :-

القناة الأولي التي سوف تنقل المباراة داخل المملكة العربية السعودية هي قناة السعودية الرياضية الأولي KSA . القناة الثانية التي سوف تنقل المباراة داخل المملكة العربية السعودية هي قناة SPORT1 HD . القناة الثالثة التي سوف تنقل المباراة داخل المملكة العربية السعودية هي قناة KSA SPORT 2HD . القناة الرابعة التي سوف تنقل المباراة داخل المملكة العربية السعودية هي قناة KSA SPORT HD3 . وحسب التوقيت المعلن عن إذاعة المباراة داخل المملكة العربية السعودية ويختلف التوقيت إذا ما كانت هناك الرغبة في متابعة أحداث المباراة خارج المملكة يتم مراعاة فروق التوقيت في مباراة برشلونة وأتليتك بلباو .

أتليتك بلباو والتشكيل الخاص بالفريق في المباراة التي ستقام اليوم :-

كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيل الخاص بفريق أتليتك بيلباو حتي يتثنى لعشاق هذا الفريق من هم اللعيبة الذين يلعبون في هذه المباراة ألا أن رونالد كولمان لم يتم إعلانه عن التشكيل ولم يتم إعلان ذلك في وسائل الأعلام وهناك شكوك في الوسط الكروي وبين جماهير الفريق ربما يشارك قائد البارسا المحترف الرائع ليونيل ميسي والذي كان يعاني من بعض الانزعاج في أجزاء عضلية .

مباراة اليوم والتشكيل الخاص بفريق barcelona لحراسة المرمي وخط الدفاع والوسط والهجوم :-

سوف يكون في حراسة المرمي اليوم للمباراة المقامة في العاشرة مساءٍ تير شتيجن . أما من سيكون في خط الدفاع لمباراة اليوم هم اللاعبون جوردي ألبا ، أراخو ، لبنجيليه ، ديست . أما من سيكون في خط الوسط لمباراة اليوم هم اللاعبون دي يونج ، بوسكيتس ، بيدري . أما من سيكون في خط الهجوم لمباراة اليوم هم اللاعبون ديمبلي ، جر يزمان ، ميسي .

برشلونة ضد أتليتك بيلباو وسوف يكون في هذه المباراة المعلقين السعوديين الأول المعلق فهد العتيبي الذي سيعلق علي أحداث المباراة في قناة السعودية الأولي KSA SPORT3 HD1 أما المعلق الثاني هو عبد الله الحربي والذي سيعلق علي المباراة في قناة السعودية الرياضية الثالثة KSA SPORT3 HD3 وسوف تكون المباراة مذاعة حسب التوقيتات المعلنة مع مراعاة فوارق التوقيت .