نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة ksa sports نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهائي كأس السوبر الأسباني يقام اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 في مباراة قوية تجمع برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بعد أن نجح كلا الفريقان في التأهل إلى نهائي البطولة بجدارة عقب تخطي عقبة كلا من ريال سوسيداد، وريال مدريد على الترتيب في الدور نصف النهائي ليتأهلا للمنافسة على اللقب الذي يحمله فريق ريال مدريد من الموسم الماضي حين تغلب في نهائي البطولة على جاره فريق أتلتيكو مدريد ليحقق لقبه الحادي عشر بفارق لقبين عن الرقم القياسي في عدد تحقيق لقب البطولة الذي يحمل فريق برشلونة برصيد 13 لقب يسعى لزيادتها إلى 14 لقب اليوم على حساب الفريق الباسكي الممتلك لبطولتين في رصيده آخرها عام 2015 على حساب الفريق الكتالوني، وسينطلق موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة يأمل في تحقيق فوز لن يكون سهلا بالمرة ضد بيلباو من أجل نيل لقب السوبر الأسباني ليكون دافع قوي للفريق مع مدربه الهولندي كومان صاحب النتائج المتردية هذا الموسم خاصة في الدوري الأسباني الذي يتواجد فيه رفاق ميسي في المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي خاض مبارتين أقل من الفريق الكتالوني الذي خاض 18 مباراة في البطولة حقق فيها عشر انتصارات فقط، وتعادل في أربع مباريات، وخسر مثلها ليجمع 34 نقطة في رصيده، وكان البلوغرانا قد تمكنوا من بلوغ نهائي السوبر الأسباني بعد تفوقهم ضد ريال سوسيداد في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت والإضافي بينهما بالتعادل بهدف لكل فريق سجله دي يونغ للبارسا.

فريق أتلتيك بيلباو يأمل في تحقيق ثالث ألقابه في بطولة السوبر الأسباني على حساب رفاق ميسي متسلحا بمعنويات مرتفعة بعد تمكنه من تخطي فريق ريال مدريد حامل اللقب في نصف النهائي منذ أيام قليلة بانتصاره بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة تقدم فيها راؤول جارسيا للفريق الباسكي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة لفريقه في الدقيقة 38، ثم قلص كريم بنزيمة الفارق للميرنجي بهدف في الدقيقة 73 لم يساعد فريقه كثيرا على البقاء في البطولة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو نهائي كاس السوبر

10:00 توقيت مصر.

11:00 توقيت مكة المكرمة.

9:00 توقيت المغرب.

8:00 توقيت جرينتش.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد بيلباو