أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح بشأن الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

وقال جيمي كاراجر في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "محمد صلاح بالتأكيد واحد من اللاعبين الذين ينظرون إلى مسيرتهم الكروية، وربما يريد أن يكتب ضمن قائمة اللاعبين الذين ارتدوا قميص برشلونة أو ريال مدريد".

وتابع: "العديد من اللاعبين الكبار يفكرون بهذه الطريقة، هازارد كان يرغب بشدة في الانضمام إلى ريال مدريد، ولن أتفاجأ إذا كان صلاح يخطط أيضا للانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد منذ سنوات".

شدد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول على صعوبة مغادرة النجم محمد صلاح للريدز، خلال الفترة المقبلة.

وأشار: "لكن أعتقد أن المكانة التي يتواجد بها محمد صلاح، كانت تمنع الأندية من السعي لضمه، لأنه من الصعب أن يدفع نادٍ 100 مليون جنيه إسترليني في لاعب عمره 28 عاما".

وواصل: "أعتقد أن برشلونة يمكن أن يخصصوا هذه الأموال للتعاقد مع لاعبين أصغر سنا، مثل هلاند لاعب دورتموند أو مبابي لاعب باريس سان جيرمان أو حتى ساديو ماني من ليفربول".

وأكمل: " لست خائفا " كمشجع للريدز" من رحيل محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد، لأن قطبي إسبانيا يمران بأزمة مالية حاليا، كما أنه اللاعب لا يزال عقده مستمرا مع ليفربول.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في عام 2013؟.

وأثار النجم المصري محمد صلاح، الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟"، "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.