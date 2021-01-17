قبل مواجهة كالياري.. ميلان يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

وذكر نادي ميلان في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أكدت إيجابية عينة كلٍ من تشالهالنوجلو، وثيو هيرنانديز لفيروس كورونا، وذلك بعد المسحة التي أُجريت بالأمس على الفريق بأكمله، وجاءت سلبية لبقية الفريق.
وأشار بيان الروسونيري إلى أن اللاعبان لم تظهر عليهما أي أعراض، وتم إبلاغ السلطات الصحية بأنه تم وضعهما في العزل المنزلي فورًا.
ويستعد فريق ميلان لمواجهة كالياري غدا، الاثنين، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب سردينيا أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإيطالي.ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.
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