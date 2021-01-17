كارلوس إدواردو يوجه طعنة غادرة للهلال السعودي أمام فيفا

يستعد المحامي البرازيلي برينو تنوري، لرفع شكوى ضد نادي الهلال في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مطالبًا بمكافأة تحقيق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي لموكله ومواطنه كارلوس إدواردو، لاعب شباب أهلي دبي الإماراتي، والهلال سابقًا، بحسب صحيفة "الرياضية".

وقال تنوري في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "لم يجاملنا الهلال، بل قال لنا بوضوح إن اللاعب غير مشمول بمكافأة تحقيق الدوري، على الرغم من إبداء حُسن النية، حيث استقبل اللاعب، ووكيل أعماله رسالة صوتية مسجلة من المشرف على قطاع كرة القدم حينما غادر للانضمام إلى شباب أهلي دبي، في أغسطس الماضي، طمأنهما فيه على استحقاق كارلوس المكافأة البالغة 150 ألف يورو، أي ما يعادل 680 ألف ريال، بيد أنه بعد رحيله، تغيَّرت لهجة النادي تجاه ذلك”.

وأضاف تنوري: “القصة بدأت حينما اتفق الطرفان في عقد إلحاقي، على أن للاعب حق الحصول على مكافأة في حال تحقيقه أي بطولة مع الفريق، وجاء هذا الاتفاق قبل توقف المسابقات نتيجة جائحة كورونا، بعد ذلك وقَّع الطرفان عقدين إلحاقيين، يتعلق الأول بتمديد عقده حتى 5 أكتوبر من العام الماضي، والآخر بتقليل المدة نظرًا لصدور جدول الاستئناف، وانتهاء الدوري في سبتمبر، ولم يذكر العقدان الأخيران أي بند يشير إلى استحقاق المكافأة”.

وتابع: “في رأيي، عمل الهلال على إحلال العقد السابق بعقد جديد دون استيراد أي بنود تتعلق بالمكافأة من الاتفاقية الماضية، والمبدأ الآخر الذي أعتمد عليه في الشكوى، مبدأ حُسن النية في صياغة العقود، وهو مبدأ معمول به في القانون الرياضي والقانون السويسري، فاللاعب سأل كثيرًا عن استحقاقه المكافأة، حينما أبدى موافقته على الرحيل قبل انتهاء عقده إلى شباب أهلي دبي، واستقبل تلك الرسالة الصوتية من مشرف قطاع كرة القدم بأنه يستحقها”.

أمام ذلك أكدت لـ ”الرياضية” الإدارة القانونية في نادي الهلال، أن ناديها محكوم في عقد إدواردو الإلحاقي، الذي تم تمديده بعد التوقف نظير جائحة كورونا، والذي لا يتضمن أي بند يفرض إدراج اسم اللاعب ضمن قائمة مكافآت الفريق في حال تحقيقه بطولة الدوري، حيث تضمَّن العقد الإلحاقي، الذي وقَّعه اللاعب مع نادي الهلال، عدم استحقاقه أي مكافأة إلا في حال سريان علاقته التعاقدية مع النادي أثناء تحقيق البطولة، وقد وقّع اللاعب اتفاقية انتقاله إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي في 16 أغسطس الماضي، وغادر إلى دبي قبل حسم الفريق بطولة الدوري، ولم يشارك في آخر أربع مباريات في المسابقة ذاتها.

وقالت: “إنّ النادي اعتاد الوفاء بالتزاماته مع كل مَن يمثله، ومنهم البرازيلي إدواردو الذي يعدُّ أحد النجوم الذين أسهموا في تحقيق الفريق العديد من البطولات خلال الأعوام الماضية”.

وكان كارلوس إدواردو بدأ مشواره مع الهلال موسم 2015ـ2016 بعقد امتد ثلاثة مواسم، جدَّده الطرفان بعد ذلك لمدة موسمين، انتهيا في الصيف الماضي، ليبدأ نزاع قانوني بينهما حول استحقاق المكافأة من عدمه.