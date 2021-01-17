14 قناة تنقل اللقاء.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني

يواجه فريق برشلونة وأتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب لا كارتوخا، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

14 قناة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو:

وتنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على 14 قناة مختلفة، من بينهم قناتي الرياضية السعودية 1 و3، المفتوحتين عبر القمر الصناعي نايل سات.

أما باقي القنوات الناقلة فجميعها أجنبية، وهي كالتالي:

- Match Football 1

- Super Sport HD 3 alb

- Ziggo Sport Select HD

- BTV Action

- Digi Sport 2 HD Romania

- Digi Sport 2 HD Hungary