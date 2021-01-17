نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، حلًا من أجل إنقاذ البلوجرانا من إنتهاء الميركاتو الشتوي بدون إبرام أي صفقات.

ولا تستطيع اللجنة المؤقتة لإدارة نادي برشلونة برئاسة كارليس توسكيتس، إبرام أي صفقات دون الحصول على موافقة المرشحين على مقعد الرئاسة.

ورفض فيكتور فونت وخوان لابورتا، المرشحان لرئاسة برشلونة، طلب توسكيتس بشأن التعاقد مع إريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كومان لا ينوي الاستسلام أمام قرار مرشحي رئاسة النادي، ويخطط لمواصلة الضغط حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي من أجل التعاقد مع صفقات جديدة.