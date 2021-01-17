وكتب محمد يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل التجتماعي "تويتر": أصدقائى و أحبائى الأعزاء، تم اختراق الواتس أب الخاص بى و أى رسالة توصل لأى حد فهى ليست مني".
وتابع محمد يوسف: "جارى العمل على أسترجاع الحساب فى الوقت الحالى، فبرجاء عدم التعامل نهائى مع اى رسائل حاليًا..وشكرًا لتفهمكم".
كان اختار محمد يوسف، 22 لاعبًا بمعسكر الفريق بالإسكندرية لمواجهة الأهلي، وهم: فى حراسة المرمى محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي.
خط الدفاع: محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد دبش وأمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة إبراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي.
خط الوسط: محمد حامد والمثناني وحسام الصانع واستيرلا ومحمد بسيوني وموسى دياوارا وأحمد ياسر ومحمود قاعود وشادي رضوان.
خط الهجوم: أحمد علي وفادي فريد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل ساعات من مواجهة الأهلي.. محمد يوسف يعلن اختراق حسابه على واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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