ليونيل ميسي على أعتاب رقم تاريخي في ليلة السوبر الإسباني

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية،أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، ينتظر إحراز كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأحد، بفارغ الصبر حين يواجه فريقه أتلتيك بيلباو على ملعب لا كارتوخا في المباراة النهائية.

واسم ليونيل ميسي عليه الكثير من الشكوك حول مشاركته في المباراة في ظل معاناته من إصابة أبعدته عن قيادة الفريق خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال سوسيداد، والتي تخطاها البلوجرانا بركلات الترجيح، إلا أنه يبقى أقرب للعب بعد مشاركته في التدريبات الأخيرة.

ويأمل ليونيل ميسي في المشاركة وتحقيق الفوز على أتلتيك بيلباو، ليس فقط للظفر بلقب السوبر الإسباني، ولكن أيضًا لمعادلة الرقم التاريخي لزميليه السابقين أندريس إنييستا وماكسويل كثاني أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في العالم برصيد 37 لقبًا، خلف زميلهم السابق أيضًا داني ألفيش صاحب الرقم القياسي بـ 42 لقبًا.

ويملك ليونيل ميسي في جعبته 36 لقبًا حتى اللحظة، بواقع 10 دوري إسباني مع برشلونة و8 كأس سوبر إسبانيا و6 كأس ملك إسبانيا، و4 دوري أبطال أوروبا، و3 كأس سوبر أوروبي، و3 كأس عالم للأندية، بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم تحت 20 عامًا مع الأرجنتين، وهما ما يضعهما الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضمن حسبته الرسمية، حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية.

وفي حال فوزه الليلة باللقب فسيعادل ميسي رقم إنييستا الذي حقق 32 بطولة بقميص برشلونة، بالإضافة إلى ثلاث بطولات مع منتخب إسبانيا، قبل أن يضيف لرصيده بطولتين جديدتين مع فريقه الياباني فيسيل كوبي.