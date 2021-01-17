فأر يقتحم الحجر الصحي لبطولة أستراليا المفتوحة.. وبوتينتسيفا تطلب قطا لحل المشكلة

اقتحم فأر غرفة لاعبة التنس الروسية يوليا بوتينتسيفا، التي تخضع للحجر الصحي مع 46 لاعبا ولاعبة آخرين في مدينة ملبورن الأسترالية، تمهيدا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وبحسب التقارير، بعد وصولها إلى غرفتها طلبت بوتينتسيفا المصنفة 28 عالميا، الانتقال إلى غرفة أخرى، إلا أنها تقول إنها لم تحصل على أي مساعدة بسبب إجراءات الحجر الصحي المطبقة في المكان، خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.
ونشرت بوتينتسيفا فيديو عبر حسابها بموقع "تويتر"، للفأر بينما يتجول في غرفتها، وعلقت: "أحاول طوال ساعتين الآن تغيير غرفتي ولم يحضر أحد للمساعدة حتى الآن بسبب إجراءات الحجر المطبقة".
وتعليقا على الفيديو، قالت جودي والدة نجم التنس البريطاني آندي موراي، إن بوتينتسيفا تطلب قطا لحل المشكلة.
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