من أمام منزله.. شاهد | أحدث ظهور لأحمد حسن عبر إنستجرام

نشر الكابتن أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.
وظهر أحمد حسن فى الصور من أمام منزله.
ونالت الصور إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:
-الصقر
-وحشتنا يا نجم
ويشارك أحمد حسن مؤخرا في مبادرة " مصر أولاً.. لا للتعصب"، والتي أقيمت على مسرح الوزارة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور صالح السقا "رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية"، والحكم الدولي إبراهيم نور الدين، مع الإعلامي كريم رمزي.
وأكد أحمد حسن علي ضرورة نبذ التعصب والعنف بين الجماهير، وأن كل شخص صاحب منصب هو مسئول عن نبذ التعصب وعدم بث الكراهية بين الأندية المصرية.
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