نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلى فكرة إعارة صلاح محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول، لأى من ناديى إنبى أو سموحة، وذلك بتوصية من الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، الذى رفض التفريط فى اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وطالب اللاعب مجدد بالخروج على سبيل الإعارة لصعوبة الحصول على فرصة فى تشكيلة الأهلى بعد استبعاده وخروجه من حسابات الجنوب أفريقي فى الفترة الأخيرة.

ويذكر أن تلقى محسن عرضين للإعارة من ناديى سموحة وإنبى، لكن إدارة الأهلى والجهاز الفنى تمسكوا باستمرار اللاعب لحاجة الشديدة له في الفترة المقبلة.

من جانبه أعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.