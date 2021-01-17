نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظاهرة رونالدو: كريستيانو لاعب مختلف.. وإبراهيموفيتش فريد من نوعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرازيلي الظاهرة رونالدو، أسطورة إنتر ميلان وريال مدريد، عن المنافسة في الدوري الإيطالي، هذا الموسم.

وقال رونالدو، خلال تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "مواجهة إنتر ويوفنتوس؟ لن تكون مباراة حاسمة لسباق اللقب. الفوز يمنح ثقة لمن سيتفوق".

وتابع: "لا أستبعد ميلان من سباق اللقب. إنهم يفاجئونني ويلعبون كرة قدم هجومية بجودة عالية".

وواصل: "إبراهيموفيتش يقول دائمًا إنه يعتبرني مثله الأعلى. إنه لاعب فريد من نوعه. إنني حتى لو لم أتعرض لإصابات في مسيرتي، ما كنت سأصل لإنجازه باللعب حتى سن الأربعين".

وأكمل' "هل سيلعب كريستيانو حتى نفس العمر؟ لا أعرف، لكنه بالتأكيد سيحاول. إنه مختلف عن اللاعب الذي رأيته في ريال مدريد؛ حيث يعرف كيف يدير نفسه الآن. هل شاهدته ضد ساسولو حتى لو ظل غائبًا طوال المباراة، فقد يعاقب المنافس في غضون دقيقة واحدة".

وأتم: "إنتر وقع مع لاعب غير عادي (أشرف حكيمي)، لقد أخطأ ريال مدريد في السماح برحيله، أفكر أحيًانا. تخيل أنت تلعب مع حكيمي.. سننطلق بسرعة مذهلة".