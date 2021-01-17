يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لهز شباك مانشستر يونايتد، للمرة الثانية على التوالي، في المباراة المقرر إقامتها اليوم، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان الفرعون المصري نجح في فك عقدة مانشستر يونايتد، في أخر مباراة جمعت الفريقين، بعدما سجل هدفًا قاتلًا، في شباك الحارس الإسباني دي خيا، بالدقيقة 93، بالأسبوع الـ23 من الموسم الماضي والذي توج به الريدز بعد انتظار 30 عاما.
والتقى صلاح بمانشستر يونايتد في 4 مباريات سابقة منذ انضمامه لليفربول في صيف 2017، ولم ينجح في تسجيل أي هدف في شباكهم، قبل المباراة الأخيرة.
ويتصدر مان يونايتد جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على ليفربول حامل اللقب والذي يحتل المركز الثالث متأخرًا عنه بفارق 3 نقاط.
وستكون المباراة خارج التوقعات نظرًا لتشابه مستواهما المتقارب هذا الموسم، بالإضافة إلى الصراع على صدارة البريميرليج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل قمة الليلة.. شاهد هدف محمد صلاح الوحيد في شباك مانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.