رسميا.. عمر خربين ينضم إلى الوحدة الإماراتي

عمر خربين، نجم الهلال السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكتب الوحدة في بيانه: "عمر خريبين وحداوي في صفقة "انتقال حر"". وأضاف: "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين ( 27 عامًا ) ، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف". وتابع: "تتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وان يلبي أهداف وتطلعات قيادة و ادارة وجماهير النادي". أعلن نادي الوحدة الإماراتي، تعاقده مع الدولي السوري، نجم الهلال السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. واستغنى نادي الهلال عن عمر خربين، بعدما أعلن الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو عدم حاجة الفريق لتمديد عقده.

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