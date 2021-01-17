23 لاعباً في قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة المحلة بالدوري

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 23 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة المحلة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الاثنين باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل "أمو" وزياد أشرف وعماد فتحي وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومحمود الغزالي وأحمد عادل "ميسي".
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة المحلة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران يغادر اللاعبون المختارون ضمن القائمة القاهرة للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق المحلة حتى موعد المباراة.
وكان المقاصة حقق فوزًا مهمًا على حساب أسوان فى المباراة الماضية له بالدوري بأقدام هشام محمد لاعب الوسط .
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