مكناش بنسمع غير صويت.. شوبير: الزمالك أخرس الألسنة بشأن أزمة سانت إيتيان

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بطريقة تعامل مجلس إدارة نادي الزمالك مع اتهامات نادي سانت إيتيان، بشأن طلب عمولات من أجل إتمام صفقة مصطفى محمد.
وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات عبر برناممجه الإذاعي: "لأول مرة نشوف أكشن بجد، كل مرة كنا نسمع زعيق وصريخ وتطاول وأيمانات طلاق، لكن هذه المرة الأمر تغير".
وتابع شوبير: "إدارة الزمالك ردت على اتهامات رئيس سانت إيتيان بقطع العلاقات، ورفع قضية على النادي الفرنسي، حال عدم الإفصاح عن الأشخاص الذين اتهمهم بطلب عمولات".
وأشار إلى أن: "إدارة الزمالك أدارت هذا الملف بشكل محترم ومكانش على رأسهم بطحة، فجاء الرد من سانت إيتيان على لسان مسئول التعاقدات، والذي قال إن تصريحات رئيس النادي فهمت بشكل خاطئ، وإنه لم يقصد اتهام إدارة نادي الزمالك، وإنما تستهدف الدخلاء الذين حاولوا التدخل في عملية المفاوضات، كما أكد احترافية وشرف نادي الزمالك".
وواصل شوبير: "هل فيه أفضل من كده رد اعتبار! هذا الأمر أخرس كل الألسنة والمتربصين الذي بدأو في عمل فيديوهات للتحفيل هذا الأمر".
وأكمل: "موقف مصطفى محمد أيضا هو الأهم بالنسبة لي، بعد مساندته وإدارة الزمالك، ورفضه الانتقال إلى سانت إيتيان، ثم الالتزام في التدريبات أيضا".
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