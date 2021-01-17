نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 معلومات عن مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره البنك الأهلي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 - 2021.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد 17 / 1 / 2020، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس" الناقل الرسمي لمباريات الدوري.

وإليكم أبرز المعلومات عن مواجهة الأهلي ضد البنك الأهلي اليوم الأحد:-

- الأهلي يدخل المباراة وفي جعبته 16 نقطة يتصدر بها ترتيب الدوري الممتاز جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، سجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين.

- البنك الأهلي يمتلك 7 نقاط ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، حقق انتصارًا وحيدًا و4 تعادلات وتلقى هزيمتين، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

- الأهلي يبحث عن انتصاره الثالث على التوالي في الدوري هذا الموسم، بعد فوزه في آخر مباراتين على الانتاج الحربي 4 / 1، وسيراميكا كليوباترا 2 / 0، كما يسعى لتحقيق انتصاره السادس في البطولة المحلية هذا الموسم.

- يسعى البنك الأهلي لتحقيق انتصاره الثاني في الدوري، حيث لم يفز الفريق منذ انتصاره على الانتاج الحربي بثلاثية نظيفة، حيث تعادل في 3 مباريات أمام الاسماعيلي وبيراميدز وسموحة، وخسر من المقاولون العرب.

- محمد يوسف مدرب البنك الأهلي يخوض مباراته الثالثة ضد فريقه السابق الأهلي، حيث سبق وتقابل معه في مباراتين، خسر مباراة وحسم التعادل نتيجة المباراة الثانية.

- محمود كهربا هو هداف الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم بـ4 أهداف، ويتقاسم صدارة هدافي البطولة مع أحمد سمير ورمضان صبحي، بينما فادي فريد وأحمد علي هما هدافي البنك الأهلي بهدفين لكل منهما.

- يدير الحكم محمد سلامة مباراة الأهلي والبنك الأهلي ويعاونه، يوسف البساطي وأحمد صلاح "مساعدان"، ومحمد السعداوي "حكما رابعا"، وعمرو الشناوي "حكما للفيديو" وصبري إبراهيم "مساعدا لحكم الفيديو".