نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة ثنائي ميلان بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي إصابة إثنين من ابرز نجومه بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي بيان رسمي نشره الروسونيري عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكد أن الفريق يخضع حالياً لإختبارات الكشف عن فيروس كورونا خاصةً بعد ثبوت إصابة هاكان تشالهانجوجلو وثيو هيرنانديز بالفيروس رغم أن المسحة كانت سلبية سابقاً.

وتابع أن الثنائي سوف يخضع للحجر الصحي خلال الفترة القادمة ما يعني غيابهما عن مواجهة فريق نادي كالياري التي تقام لحساب لقاءات الكالتشيو.