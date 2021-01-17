نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر يوضح أسباب الفوز على مقدونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بالمستوى المميز الذي قدمه الفراعنة أمام منتخب مقدونيا يوم أمس السبت في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم المقامة في القاهرة.

وقال نصر في تصريحات صحفية أن المنتخب حقق نتيجة رائعة وظهر بشكل أفضل من المواجهة التي تمكن من الفوز فيها على حساب تشيلي في الجولة الافتتاحية.

وأنهى أن الروح الجماعي والندية التي ظهر عليها اللاعبون هي ما ساعدت في إكتساح مقدوناي ويعتبر هذا الفوز رسالة لجميع منتخبات العالم المشاركين في البطولة.