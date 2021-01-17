انت الان تتابع تفاصيل خبر قنوات مفتوحة على النايل سات تعلن عن نقل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم في كأس السوبر الإسباني 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تضرب لنا اليوم قنوات السعودية الرياضية، موعداً مع متعة كروية جديدة، مع قمة اسبانية جديدة، والتي تجمع بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي يذاع على قنوات عربية مفتوحة على النايل سات، في هدية تقدمها تلك القنوات المشاهد المصري، والمشاهدين في جميع أرجاء الوطن العربي.

وتقدم قنوات السعودية الرياضية، تغطية خاصة للمباراة من خلال الاستوديو التحليلي من السعودية، بالإضافة إلى التغطية الحية من داخل ملعب المباراة، مع كوكبة من ألمع المحللين المصريين والعرب، في المباراة التي يعلق عليها، المذيع المتألق فهد العتيبي على قناة KSA Sports 1 HD، والمذيع عبدالله الحربي على قناة KSA Sports 3 HD

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم الأحد 17 يناير عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة،في المباراة المقامة على ملعب لا كارتوخا.