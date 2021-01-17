إيناسيو: تفاجأت بانضمام كهربا إلى أفيس وأرحب بتدريب الأهلي

وقال إيناسيو في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" الأهلي نادٍ كبير، وحقق العديد من البطولات والإنجازات خلال السنوات الأخيرة،".
وأضاف:" بالطبع سأوافق على تدريب الأهلي حال تلقيت عرضا، أحب الزمالك وجماهيره، وأعتقد أنهم سيتقبلون الأمر، لأنني في النهاية مدرب محترف".
وأشار إيناسيو:" تفاجأت بانضمام كهربا إلى أفيس البرتغالي عندما كنت مدربا للفريق، لم أطلب ضمه إطلاقا، وفوجئت برئيس النادي يخبرني بتعاقده معه، قبل يومين فقط من مشاركته في التدريبات".
وعن رأيه في مسابقة الدوري المصري، قال إيناسيو:" أنا متابع جيد لمسابقة الدوري المصري، والذي يضم أكبر فريقين وهما الأهلي الزمالك، وظهرت مؤخرا بعض الفرق القوية مثل بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".
واستطرد:" الزمالك يقدم مستويات جيدة تحت قيادة باتشيكو في الفترة الحالية، والفريق يسير في الطريق الصحيح".
وأضاف:" فيما يتعلق بمسألة احتراف مصطفى محمد، فالمسألة ليست لها علاقة بالسن، فالأهم هو عقلية اللاعب".
وأكمل" اللاعب المصري يمتلك إمكانيات كبيرة تجعله قادرا على اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، ولكن عيبه هو الاستسلام السريع، وعدم الصبر على الظروف الصعبة التي يواجها في بداية فترة احترافه".
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