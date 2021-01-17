تامر عبدالحميد يكشف كواليس تأجيل استئناف بطلان لائحة الزمالك إلى 26 يناير

كشف تامر عبدالحميد نجم نادى الزمالك السابق، كواليس تأجيل استئناف نادي الزمالك على بطلان اللائحة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية، إلى ٢٦ يناير الجاري.

وقال نجم الزمالك السابق، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صدر حكم فى وقت سابق من محكمة الموضوع بمركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان هذه اللائحة ( لتزويرها ) .

وتابع : طعنت اللجنة الأولمبية على الحكم وطعن نادى الزمالك على الحكم ممثل فى اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير نادى الزمالك حاليا وطعن مرتضى منصور بشخصه على الحكم.

وأضاف : النهاردة كانت جلسة نظر الاستئناف وحضر الدكتور كمال شعيب عن ممدوح عباس، كماحضر محمود خالد عن مرتضى منصور بشخصه إضافة إلى حضور محامى عن اللجنة الأولمبية وحضر محامى عن نادى الزمالك.

واستطرد : بدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا واستمرت حتى الثانية والربع واستمعت المحكمة الى كل الأطراف وقدموا مستنداتهم وطلب بعض الحضور اجلا لاستكمال المستندات وتم تأجيل الاستئناف لجلسة ٢٦ يناير٢٠٢١ لاستكمال المستندات.