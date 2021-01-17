نهائي السوبر الإسباني.. تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو

ووفقا للعديد من التقارير فإن ليونيل ميسي سيشارك بصورة أساسية في مباراة اليوم، بعد غيابه عن مباراة ريال سوسيداد الماضية، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية في الساق اليسرى.
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو، وفقا لصحيفة "سبورت" المقربة من البلوجرانا:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - أراخو - ديست.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - دي يونج - بيدري.
خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبي - أنطوان جريزمان.
وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد 3 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، بينما صعد أتلتيك بلباو بعد التغلب على ريال مدريد بنتيجة 2 - 1.
يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني والتي استضفاتها المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
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