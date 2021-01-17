وزير الرياضة يشهد مباراتي المجموعة الرابعة بـ مونديال اليد

تشهد مباريات المجموعة الرابعة من بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجاري، والتي تقام بإستاد القاهرة، حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وتقام مباريات المجموعة الرابعة بصالة ستاد القاهرة، في السابعة والتاسعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن يحضر وزير الرياضة المباراة الأولى بين الأرجنتين والبحرين في السابعة من مساء اليوم، كما يشهد مباراة الكونغو مع الدنمارك في التاسعة والنصف مساءً، والتي يشهدها حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وتقام اليوم 8 مباريات في بطولة العالم، حيث يلتقى تونس مع البرازيل، وبولندا مع إسبانيا، والكونغو مع الدنمارك، وأنجولا مع كرواتيا، وقطر مع اليابان، والمجر مع أورجواي، الارجنتين مع البحرين.
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