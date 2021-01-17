نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هطلت أمطار غزيرة على ستاد المكس بالإسكندرية قبل ساعتين من مواجهة الأهلي أمام مضيفه البنك الأهلي والتي ستقام في الخامسة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد هطول أمطار غزيرة في جميع أرجاء المحافظة، وذلك بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الخامسة من مساء اليوم الأحد على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ١٦ نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه الزمالك.