ويحتل المركز الثالث تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 11 هدفًا، ثم يليه جواو بيدرو برصيد 10 أهداف.

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس، صدارة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 15 هدف، ويأتي خلفه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان برصيد 12 هدف.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية