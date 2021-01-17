نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم 17 يناير في البريميرليج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي تُعد واحدة من أهم مباريات كرة القدم الإنجليزية وهي قمة كروية إنجليزية بين الغريمين، وهناك الكثير من عشاق كرة القدم الإنجليزية يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مجانا على نايل سات عربسات وهوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة، من أجل ضبطة والاستمتاع بمتابعة مباراة ليفربول ومان يونايتد اليوم.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم ، تُقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية، فيما تنطلق مباراة ليفربول ومان يونايتد اليوم الأحد الموافق 17-1-2021 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما سيدخل ليفربول هذا اللقاء متواجداً في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 33 نقطة متساوياً في النقاط مع الوصيف والغريم التقليدي فريق مانشستر سيتي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز خلال هذه المباراة التي تُشكل صراعاً قوياً على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حيث سيكون الفائز في هذا اللقاء مُحتلاً المركز الأول بعدما يحصل على الثلاث نقاط المستحقة، وقبل أن نوفر لكم القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مجانا على نايل سات عربسات هوت بيرد، نتعرف سوياً على تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة التي نشرتها بعض الصحف الإنجليزية.

تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة

نشرت عدد من الصحف الإنجليزية صباح اليوم تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة والتي جاءت كالتالي:

تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جويل ماتيب ، ألأكسندر أرلوند ، روبيرتسون ، فابينيو.

الوسط: هندرسون ، جونز ، فينالدوم.

الهجوم: صلاح ، ماني ، فيرمينيو.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول

الحارس: دي خيا.

الدفاع: ماجواير ، بيساكا ، بايلي ، لوك شاو.

الوسط: ماكتوميناي ، بوجبا ، فيرنانديز.

الهجوم: مارسيال ، راشفورد ، كافاني.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومان يونايتد اليوم

يوجد الكثير من القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على نايل سات عربسات هوت بيرد في الدوري الإنجليزي ويكون التعليق خلالها باللغة الأجنبية وذلك بخلاق قنوات بي إن سبورت المشفرة التي تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بشكل حصري ومن خلال أشتراكات شهرية أو سنوية.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ويوجد الكثير من القنوات المجانية التي تذيع مباراة ليفربول ومان يونايتد اليوم مجانا سنوافيكم بها حال الكشف عنها.