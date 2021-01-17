مفاجأة.. الزمالك يستهدف ضم مهاجم أرسنال

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن لجنة الكرة بالنادي أبدت إعجابها بالإيفواري يايا سانجو مهاجم أرسنال السابق.
وأشار المصدر أن هذا بعد مشاهدة بعض التسجيلات له، كما عرضت أمر التعاقد مع اللاعب على البرتغالي باتشكيو المدير الفني للفريق الأبيض.
وأضاف المصدر أنه في حالة موافقة المدير الفني على الايفواري يايا سانجو سيتعين عليه كتابة موافقة بخط يده لإتمام التعاقد.
ويأتي ذلك لبدء التفاوض بشكل رسمي معه على الجوانب المالية ومدة التعاقد للانضمام رسميا القلعة البيضاء.
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