يستضيف فريق المقاولون العرب غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.
ومباراة الإسماعيلى أمام لاعبه الأسبق عماد النحاس خلال إدارته الفنية لـ 3 أندية هم أسوان والشرقية والمقاولون العرب ولم يتقابلا أثناء توليه تدريب فريقى طنطا والرجاء المطروحى.
لعب الدراويش 7 مباريات حيث فاز 4 تعادل 2 خسر 1 ،له 11 هدفًا وعليه 5 أهداف كلين شيت 3 لقاءات
” الدورى العام ” ..
– أسوان
7 فبراير 2016 .. 1 / 1 بأسوان ( شوقى السعيد )
4 يوليو 2016 .. 2 / صفر بالإسماعيلية ( إيمانويل بناهينى ومروان محسن )
– الشرقية
14 أبريل 2017 .. 3 / صفر بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه 2 وإبراهيم حسن )
– المقاولون العرب
2 يناير 2019 .. 2 / 1 بالجبل الأخضر ( الناميبى بنسيون شيلونجو ولاعب المقاولون فى مرماه )
2 أبريل 2019 .. 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس ( كريم بامبو ومحمود عبد العاطى دونجا )
23 ديسمبر 2019 .. صفر / 2 بالجبل الأخضر
15 سبتمبر 2020 .. 1 / 1 بالإسماعيلية ” محمد الشامى ”
ويذكر أن ” النحاس ” قد حصل مع الإسماعيلى على لقبى الدورى العام وكأس مصر فى بداية الألفية، وسجل بقميصه 16 هدفًا خلال 3 مسابقات مختلفة بواقع ” 11 هدفًا خلال مسابقة الدورى العام وهدفين فى كأس مصر و3 أهداف فى البطولات الأفريقية “.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النحاس يواجه الإسماعيلي للمرة الثامنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.