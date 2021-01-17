باتشيكو يجتمع بلاعبي الزمالك في حضور مدير الكرة

عقد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقرر له بعد قليل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة بالنادي.

وتحدث المدير الفني البرتغالي عن لقاء الجونة القادم وأهميته، وطلب من لاعبي الفريق بذل أقصى ما لديهم من جهد من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض الأمور الفنية والتكتيكية المقرر تنفيذها في تدريب اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.