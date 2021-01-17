حفلة أهداف .. نابولي يكستح فيورنتينا بسداسية في الدوري الإيطالي.. فيديو

وأنهى فريق نابولي الشوط الأول متقدما برباعية نظيفة عن طريقة لورنزو إنسيني في الدقيقة الخامسة ودييجو ديم في الدقيقة 36، وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة 45.
وعاد لوينزو إنسيني ليسجل الهدف الخامس لفريق نابولي في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم ماتيو بوليتانو الحفلة في الدقيققة 89.
وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 18 في المركز الـ 18.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
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