حارس مرمى سموحة يبتلع لسانه خلال مواجهة الإنتاج الحربي.. شاهد

تعرض الهاني سليمان حارس مرمى سموحة لإصابة مرعبة خلال مواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وابتلع الهاني لسانه في الدقيقة 19، بعد تدخل قوي من مهاجم الإنتاج.

ونجح طبيب نادي سموحة في إنقاذ حياة الهاني سليمان بإحراخ لسانه، ليغادر بعدها أرضية الملعب ويحل عمر صلاح بديلا له.