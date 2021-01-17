حارس مرمى سموحة يبتلع لسانه خلال مواجهة الإنتاج الحربي.. شاهد

وابتلع الهاني لسانه في الدقيقة 19، بعد تدخل قوي من مهاجم الإنتاج.
ونجح طبيب نادي سموحة في إنقاذ حياة الهاني سليمان بإحراخ لسانه، ليغادر بعدها أرضية الملعب ويحل عمر صلاح بديلا له.
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