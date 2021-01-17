الرياضة

نابولي يمطر شباك فيورنتينا بسداسية في الكالتشيو

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي من تسجيل ستة أهداف في شباك نادي فيورنتينا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو.

سجل سداسية نابولي إنسيني في الدقيقة 5 ودييجو ديم في الدقيقة 36 ولوزانو في الدقيقة 38 وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة 45 قبل ان يسجل إنسيني الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 72 واختم السداسية ماتيو بوليتانو في الدقيقة 89.

بهذا الفوز رفع نابولي رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة والثلاثين في المقابل توقف رصيد فريق نادي فيورنتينا عند النقطة الثامنة عشر والتي أبقته في المركز الرابع عشر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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