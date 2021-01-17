نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا .. 18 مباراة في افتتاح الدور الثاني لكأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رأفت أمين
تستكمل غداً الإثنين منافسات الدور الثاني التمهيدي لكأس مصر بإقامة 18 مباراة في الثانية عصرا.
ويستعرض "الفجر الرياضي" مواجهات الاثنين 18 يناير
1- زد إف سي مع الترسانة على ملعب الكلية الحربية.
2- هليوبوليس مع السكة الحديد على ملعب نادي هليوبوليس.
3- كوكاكولا مع بهتيم على ملعب الدفاع الجوي الفرعي.
4- سرس الليان مع مصر للتأمين على ملعب نادي سرس الليان.
5- جمهورية شبين مع العياط على استاد جامعة المنوفية.
6- النجوم مع ميت خلف على ملعب النجوم.
7- الشمس مع النصر على ملعب نادي الشمس.
8- ألعاب دمنهور مع نادي بروكس ورك على استاد دمنهور.
9- طنطا مع مياه البحيرة على ملعب نادي طنطا.
10- ميجا سبورت مع بيلا على ملعب مياه البحيرة.
11- الصيد بالمحله مع دكرنس على ملعب محطه حسن.
12- البلدية مع بنى عبيد على ملعب نادي البلدية.
13- شباب منية سمنود مع كفر الشيخ على ملعب سمنود.
14- بلقاس مع المنصورة على ملعب نادي بلقاس.
15- المجد السكندري مع حرس الحدود على ملعب افريكانو.
16- أصحاب الجياد مع أبو قير على ملعب المصنع الحربي.
17- دمياط مع منتخب السويس على ملعب رأس البر.
18- بتروجت مع الزرقا على ملعب بتروسبورت.