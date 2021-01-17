نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا .. 18 مباراة في افتتاح الدور الثاني لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأفت أمين تستكمل غداً الإثنين منافسات الدور الثاني التمهيدي لكأس مصر بإقامة 18 مباراة في الثانية عصرا. ويستعرض "الفجر الرياضي" مواجهات الاثنين 18 يناير 1- زد إف سي مع الترسانة على ملعب الكلية الحربية. 2- هليوبوليس مع السكة الحديد على ملعب نادي هليوبوليس. 3- كوكاكولا مع بهتيم على ملعب الدفاع الجوي الفرعي. 4- سرس الليان مع مصر للتأمين على ملعب نادي سرس الليان. 5- جمهورية شبين مع العياط على استاد جامعة المنوفية. 6- النجوم مع ميت خلف على ملعب النجوم. 7- الشمس مع النصر على ملعب نادي الشمس. 8- ألعاب دمنهور مع نادي بروكس ورك على استاد دمنهور. 9- طنطا مع مياه البحيرة على ملعب نادي طنطا. 10- ميجا سبورت مع بيلا على ملعب مياه البحيرة. 11- الصيد بالمحله مع دكرنس على ملعب محطه حسن. 12- البلدية مع بنى عبيد على ملعب نادي البلدية. 13- شباب منية سمنود مع كفر الشيخ على ملعب سمنود. 14- بلقاس مع المنصورة على ملعب نادي بلقاس. 15- المجد السكندري مع حرس الحدود على ملعب افريكانو. 16- أصحاب الجياد مع أبو قير على ملعب المصنع الحربي. 17- دمياط مع منتخب السويس على ملعب رأس البر. 18- بتروجت مع الزرقا على ملعب بتروسبورت.