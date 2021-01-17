نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه البنك الأهلي بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفا على البنك الأهلي في المباراة التي ستقام على ستاد المكس بالإسكندرية، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان.

البدلاء :-

علي لطفي - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - محمد شريف - عمرو السولية - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر.

فيما تم استبعاد كلا من :-

مصطفى شوبير و محمود وحيد.