نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتصريح محمد صلاح القوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الأحد حيث الأبطال الحقيقيون في كرة القدم الإنجليزية، الناديان الأكثر نجاحًا بحصولهما على 39 لقبًا في الدوري الممتاز وتسعة كؤوس أوروبية بينهما، كلاهما يتباهى بقاعدة جماهيرية عالمية ضخمة ونتائج المباراة يتردد صداها دائمًا في جميع أنحاء العالم، إنه الديربي الإنجليزي 17/1/2021.

يتأخر ليفربول الريدز بفارق ثلاث نقاط عن منافسه اللدود مانشستر قبل أن يستضيفه في آنفيلد بعد ظهر يوم الأحد، بعد سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز في الدوري الممتاز، هذه العوامل زادت من رغبة اللاعبين في هزيمة يونايتد في نهاية هذا الأسبوع، كما صرح صلاح، الذي أقر بالأهمية المتزايدة لهذا اللقاء بالذات، ونضع لكم نتيجة المباراة بعد توقيتها مباشرة.

هدافي الفريقين قبل مباراة اليوم 17/1/2021 يتصدر لاعب ليفربول قائمة الهدافين بين الفريقين برصيد 13 هدف، وشعر صلاح بالعزيمة في الفريق على تخطي عثرات ليفربول، وأعرب عن تكثيف الاستعدادات في مركز تدريب أكسا هذا الأسبوع. وقال: “في ملعب التدريب تشعر كيف يركز اللاعبون على اللعبة، وكيف يدفع اللاعبون بعضهم البعض للفوز بالمباريات”. اسم اللاعب لعب سجل الأهداف محمد صلاح 16 13 برونو فيرنانديز 17 11 ماركوس راشفورد 17 7 ساديو ماني 16 6 فيرمينيو 17 5 إدينسون كافاني 10 3

موعد مباراة ليفربول اليوم أمام مانشستر الأحد

ويلتقي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد الموافق 17/1/2021، فريق مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الجولة رقم 18 من عمر الدوري.

المباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد البطولة الدوري الإنجليزي الموعد والتوقيت 16.30 توقيت جرينتش، 19:30 توقيت السعودية، 18:30 توقيت القاهرة الملعب آنفيلد بتعليق رؤوف خليف القنوات الناقلة beIN Sports HD 1 – beIN Sports HD 2 – Sky Sport Uno Italia – beIN Sports 4K

تصريح محمد صلاح قبل مباراة مانشستر يونايتد

قال المصري محمد صلاح قبل المواجهة: “اللعبة كبيرة حقًا في الوقت الحالي، خاصة لأنهم الآن في المرتبة الأولى ونحن في المركز الثاني”. “إنهم يلعبون بشكل جيد هذا الموسم أيضًا، إنها مباراة جيدة ولكن في نهاية المطاف نحتاج للفوز بتلك المباراة، أعتقد أن هذا هو أهم شيء.، “أقول دائمًا إنها مجرد مباراة واحدة، ولكن إذا فازوا فسيكونون بست نقاط متقدمين على ليفربول وإذا فزنا فنتساوى معهم في النقاط، إنها مباراة مميزة. وتابع صلاح “الأمر مختلف دائمً، في العامين الماضيين كنت أقول دائمًا إنها مباراة واحدة وهذا كل شيء، إنها ثلاث نقاط، وهذه هي المباراة الفاصلة الأن ، لأنهم في صدارة الترتيب وعليك أن تكون قريبًا منهم وأن تهزمهم لتكون الأول أيضًا، إنها مباراة مميزة بعض الشيء “.

منذ الفوز على كريستال بالاس 7-0 في 19 ديسمبر، تعادل ليفربول مع وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد ، وخسر أمام ساوثهامبتون ، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول

قال النجم محمد صلاح عن جدول ترتيبي الدوري الإنجليزي، لقد فقدنا نقطتين في آخر مباراتين ، لذلك نحن بحاجة إلى العودة إلى طريقنا ونحتاج إلى البقاء على المسار الصحيح للفوز بالمباريات حتى نتمكن من مواصلة القتال من أجل الدوري الممتاز.