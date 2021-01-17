قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بذبح عجل وتوزيعه على العمال، وذلك على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويستعد الفريق لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.
وفاز الفريق على المصري البورسعيدي بهدف دون رد أحرزه إمام عاشور، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعبو الزمالك يذبحون عجلا على هامش مران الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.