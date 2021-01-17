لاعبو الزمالك يذبحون عجلا على هامش مران الفريق

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بذبح عجل وتوزيعه على العمال، وذلك على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.

وفاز الفريق على المصري البورسعيدي بهدف دون رد أحرزه إمام عاشور، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.