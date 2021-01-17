افتتح الإيفواري سيرجي أورييه التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة الخامسة برأسية رائعة، بعد تلقيه تمريرة عرضية من سون هيونج مين.
وأضاف هاري كين الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم السبيرز بهدفين نظيفين.
ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 30 نقطة، فيما يحتل شيفيلد يونايتد المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتنهام يتقدم على شيفيلد بهدفين في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.