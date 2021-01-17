تدريبات فنية وجمل تكتيكية.. باتشيكو يقسم اللاعبين إلى مجموعتين بمران الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وأدت كل مجموعة بعض التدريبات الفنية، والجمل التكتيكية تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام. وأوقف الجهاز الفني المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، وتوجيه التعليمات للاعبين. ويستعد الفريق لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.

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