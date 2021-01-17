أسطورة مقدونيا لازاروف: تنظيم مونديال اليد في مصر رائع

أشاد نجم برشلونة وأسطورة كرة اليد المقدونية المخضرم كيريل لازاروف بما تقدمه مصر من جهود لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، مشددا على رضاه التام على الشكل الذي تظهر به البطولة حتى الآن.

وتحدث لنا لازاروف عن كل ما يتعلق بهذا الحدث الاستثنائي في لقاء مُطول أعرب فيه عن سعادته بالقدوم إلى مصر وما يلقاه من حفاوة كبيرة منذ وصوله لمطار القاهرة الدولي.

قال لازاروف مستهلا حديثه للموقع الرسمي للبطولة ، بالتأكيد على سعادته بالتواجد في مصر بشكل خاص وما يعنيه ذلك بالنسبة له: "أنا سعيد جدا لكوني هنا في مصر، إنه بلد جميل، أنا فخور جدا وسعيد بأن منتخب بلادي هنا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد، بالنسبة لي هي المرة الثانية بعد مشاركتي في نسخة عام 1999".

صاحب الأربعين عاما لم يفته الإشادة بما تقدمه مصر واللجنة المنظمة فيم يتعلق بالتنظيم وخاصة وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تفرضها ظروف انتشار فيروس كورونا: "في الوقت الراهن هناك مَن يتحدثون حول هذا الأمر -أعني الجائحة- البعض يبدون عدم رضاهم عن إقامة البطولة وصعوبة السيطرة على الجائحة، بالنسبة لي أرى أن التنظيم جيد جدا، نحن في موقف مختلف وهو ما يتعلق بظروف فيروس كورونا، بالنسبة لي القائمون على تنظيم البطولة يؤدون بشكل رائع أفضل حتى بكثير مما توقعت قبل المجيء إلى هنا، أعتقد أنهم يعملون 24 ساعة من أجل الظهور بهذا المظهر الرائع، لذلك علينا أن نحترم ما يقومون به ونساعدهم على استمراره للنهاية".

وحول نظام الكبسولة المغلقة قال النجم المقدوني: "نحن نشعر بالرضا التام عن كل شيء، الإقامة بالفندق جيدة جدا، يُجرون لنا مسحات خاصة بكورونا كل يومين ويجب علينا أن نخضع لها، هذا الإجراء طبيعي في هذه الظروف، نحن نتفهم ذلك وراضون عن كل هذه الإجراءات”.

تطرق لازاروف أيضا للحديث عن كرة اليد المصرية وقال: "أعلم أن مصر بلد كبير في كرة اليد ولديه إرث كبير في هذه اللعبة، سمعت أنهم ينفقون أموال كثيرة لتطوير البنية التحتية والملاعب وكذلك النواحي الفنية، أعلم أنهم يحترمون الفرق الكبرى كثيرا وهم على الطريق الصحيح”.

يتابع لازاروف: "مصر تمتلك كذلك مدرب جيد للغاية وهو الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، تزاملنا معا في ريال سوسييداد حين كان لاعبا، الآن صار واحدا من أكبر المدربين في العالم، أتوقع أن مصر سوف تحقق معه إنجازات كبيرة خلال العام أو العامين المُقبلين".

وأوضح "كما ذكرت مسبقا مصر بلد لديه تاريخ كبير في كرة اليد وتمتلك العديد من اللاعبين الجيدين، أعلم أن مصر بلد رائد في كرة اليد، والمشجعون كذلك يعشقون اللعبة وهذا شيء مهم جدا، من جديد أؤكد إنني فخور جدا لوجودي هنا في مصر".

وعن توقعاته لما قد تصل إليه مصر قال: أتنبأ لهم بالكثير، هم فريق شاب وجيد للغاية، إنهم أبطال العالم للشباب، قد يكون بعض لاعبيهم لا يمتلكون خبرات كافية ولكني أرى أنه من الطبيعي جدا بالنسبة لهم العبور لربع النهائي على الأقل وربما لنصف النهائي، قد يُتوَجون باللقب في النهاية وسوف يكون ذلك إنجازا عظيما بالنسبة لهم”.

وعلق أسطورة وقائد مقدونيا الشمالية على ظهور فريقه في البطولة: "نحن غير راضين عما قدمناه حتى الآن وخسارة مباراتين، ما حدث أمام مصر خاصة والهزيمة بفارق كبير من الأهداف لم يكن جيدا، أتينا لهذه المباراة كي نقاتل حتى النهاية، كنا نحلم بإمكانية إحداث المفاجأة، لكننا لم نظهر بالمستوى المأمول، لسنا راضين عن المباراة والخسارة بفارق 19 هدفا ، بالطبع لم يكن شيئا جيدا بالنسبة لنا ولبلادنا”.

نجم برشلونة اختتم تصريحاته بالتعليق: على مسيرته وما يتعلق بمستقبله: "لا أستطيع التنبؤ بشيء في هذه اللحظة عما قد يحدث في المستقبل، أريد أن أستمتع باللحظة الحالية وأحصل على الوقت الكافي للتفكير واتخاذ القرارات، أنا الآن هنا مع منتخب بلادي الذي اختارني لتمثيله ومساعدة زملائي بالفريق، أغلبهم عناصر شابة ويفتقدون للخبرات، أعتقد أنني قادر على مساعدتهم أولا للعبور للدور القادم، لدينا مباراة هامة جدا أمام تشيلي بعد يومين وهناك فرصة لنا من أجل العبور للدور الرئيسي”.