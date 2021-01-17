كوكا يقود أولمبياكوس لتحقيق انتصار في الدقيقة الأخيرة في الدوري اليوناني

قاد أحمد حسن كوكا، فريقه أولمبياكوس، للفوز على جيانينا بهدف نظيف، في الجولة السابعة عشرة لبطولة دوري السوبر اليوناني.

كوكا حل بديلًا في الدقيقة 66، ليكافئ مدربه ويسجل هدف الانتصار في الدقيقة 94، ليقود فريقه أولمبياكوس لتحقيق نقاط المباراة الثلاث بصعوبة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أولمبياكوس للنقطة 45 في صدارة جدول ترتيب الدوري اليوناني، فيما توقف رصيد جيانينا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وغاب كوكا عن أولمبياكوس لفترة وصلت لأكثر من شهر، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.