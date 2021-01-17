محاضرة ومران خططي في ختام تدريبات سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا للمباراة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز، التي تقام غدا أمام فريق طلائع الجيش.
بدأ المران بمحاضرة فنية من هيثم شعبان المدير الفني، شرح خلالها بعض النقاط الفنية، وشهدت التركيز على ضرورة إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية، من كل اللاعبين.
وبعدها خاض اللاعبون عمليات التسخين والإحماء، ثم خصص هيثم شعبان فقرة تدريبات تكتيكية، لتطبيق ما شرحه المدير الفني خلال المحاضرة التي سبقت المران.
ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، في الثانية والنصف غد الاثنين، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، التي يحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيبها برصيد ثماني نقاط.
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