خاص.. الزمالك يبدأ مفاوضات لضم إيزي إيميكا نجم المصري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، عن بدء تفاوض مسئولي النادي مع وائل الخربتاوي، وكيل النيجيري "إيزي إيميكا"، لاعب وسط المصري البورسعيدي خلال الساعات الحالية.
يأتي هذا من أجل ضم اللاعب للقلعة البيضاء، بعد ترحيب "إيزي" بالانضمام إلى الزمالك، وعقد وكيله جلسة مع مسئولي الزمالك منذ قليل من أجل مناقشة وضعه مع نادي المصري البورسعيدي.
وأرسل اللاعب إنذارًا بفسخ عقده لإدارة المصري البورسعيدي بسبب عدم صرف مقدم عقده للموسم الحالي، إلى جانب عدم صرف 25% من قيمة عقده للموسم الماضي.
وهدد اللاعب بفسخ عقده في غضون أيام حال عدم إنهاء أزمة مستحقاته المالية خاصة أنه تلقى عدة عروض من الدوري المصري.
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