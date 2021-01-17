نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يحدد طبيعة إصابة فواز الطريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي طبيعة إصابة نجم الفريق فواز الطريس والذي سيغيب على أثرها عن الملاعب خلال الأسابيع القادمة.

وفي تصريحات لبرنامج الديوانية أكد الطريس أن الإصابة بسيطة ويحتاج إلى أسبوع واحد من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة.

وأضاف: " بعد سبعة أيام سأكون متواجد مع زملائي في التدريبات الجماعية قبل الإستعدادا من أجل الحصول على مزيد من الدقائق مع الفريق في المنافسات المختلفة.