نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلات الترجيح تقود فاركو لعبور سبورتنج في الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز فريق فاركو مقعدا في الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر عقب نهاية عقبة سبورتنج بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6/7. خرج الوقت الأصلي من المواجهة التي اقيمت بملعب افريكانو بالتعادل السلبي. خاض سبورتنج اللقاء بتشكيل مكون من يوسف عادل ومروان احمد وعلي عوض ووائل عصام وأحمد محمد وأحمد سمير وأحمد عبد الستار وعلي دياب ومحمد رجب وطارق سالم . وفي البدلاء يوسف طارق ومحمد مجدي وزياد صاعقة وعبد الله سرور ومحمد السيد وحازم مجدي ومحمد ناصر وسيف الخشاب. جاء تشكيل فاركو مكون من محمود السيد وأحمد عوض وعبد الناصر دى ماريا ومحمود مسعود وأحمد ناصف ومحمود رامبو ومحمد حجازي وخالد زيادة وانطونى لوكوسا ومحمد نصر ومحمود . وفي البدلاء محمد مصطفى ومحمد سعيد وأحمد سعيد وبلال جمال وجابر كامل وشريف اشرف وحمبوزو وحسن طارق وهشام فتح الله. أدار المواجهة الحكم هشام الفلال عاونه محمد حسين وسعد هواش وحكم رابع احمد صقر.