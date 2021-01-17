استقبل تردد قناة أون تايم سبورت 3 HD الناقلة لمباراة تونس والبرازيل اليوم مونديال اليد 2021

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عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمباراة تونس والبرازيل اليوم في كأس العالم لكرة اليد 2021، هو ما يبحث عنه الكثير من محبي وعشاق اللعبة، لذلك نختص في هذه المقالة تقديم تردد قناة أون تايم سبورت 3 المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والبرازيل اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، علماً أن قناة أون تايم سبورت 3 HD تندرج ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021 والتي تُقام في مصر.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمباراة تونس والبرازيل

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والبرازيل اليوم في كأس العالم لكرة اليد 2021 ، يدخل المنتخب التونسي مباراة قوية للغاية أمام المنتخب البرازيلي ضمن المجموعة الثانية من منافسات مونديال كرة اليد مصر 2021، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق الفوز لكي يُحافظ على مكانته في التأهل إلى الدور الرئيسي في المونديال الكبير.

والجدير بالذكر أن المنتخب التونسي يدخل تلك المباراة متواجداً في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات بعد الهزيمة التي لحقت به في مباراة بولندا بالجولة الأولى من منافسات كأس العالم لكرة اليد والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 30-28 علماً أن لاعبي منتخب تونس قدموا مباراة جيدة وقوية ولكن لم يُحالفهم الحظ بالفوز.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والبرازيل اليوم

يوجد العديد من القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد 2021 ، ولكن تبقي قناة أون تايم سبورت 3 هي القناة العربية الوحيدة ضمن أربعة عشر قناة تليفزيونية التي تمتلك حقوق نقل مجريات منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، ونتعرف معكم على تردد قناة أون تايم سبورت 3 المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والبرازيل اليوم، القناة المفتوحة الناقلة لكأس العالم لكرة اليد 2021.

وتنطلق مباراة تونس والبرازيل اليوم الأحد الموافق 17-1-2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت لندن بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 HD

القمر نايل سات التردد 12303 الاستقطاب أفقي الترميز 27500

والجدير بالذكر أن منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في نسخته السابعة والعشرين تُقام بدون حضور جماهيري وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، علماً أنه تُشارك 32 دولة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 النسخة السابعة والعشرين.