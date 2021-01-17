ميدان الفليج يشهد انطلاق مسابقة المزاينة و سط مشاركة كبيرة ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن

في الرياضة 17 يناير,2021

بركاء – العمانية : انطلقت صباح أمس على ميدان المزاينة بالهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركاء، فعاليات مسابقة مزاينة الإبل على مستوى السلطنة، وذلك ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم الثامن عشر 2021/2020م الذي ينظّمه شؤون البلاط السلطاني ممثلاً بالهجانة السلطانية، حيث تستمر المسابقة لخمسة أيام، وتشارك فيها مختلف فئات النوق من مختلف محافظات السلطنة.

اشتمل اليوم الأول على إقامة ستة أشواط خُصصت لفئة الفطايم (بكار-الجعدان)، وقد خُصص الشوط الأول للتحدي بكار ورُصدت للفائز بالمركز الأول سيارة وخُصصت جوائز نقدية للفائزين من المركز الثاني وحتى المركز الخامس. الشوط الأول الفطايم أبكار، توجت بالمركز الأول الفاتنة لمالكها سالم بن كدش بن عبدالله الحرسوسي، وحققت المركز الثاني جبارة لمالكها علي بن عبدالله بن عامر السنيدي، وحلت نود بالمركز الثالث لمالكها سيف بن راشد بن سليمان الرشيدي، وبالمركز الرابع أتت تصريح لمالكها عبيد بن خميس بن علي البادي، أما المركز الخامس فكان من نصيب بطولة لمالكها شهاب بن حمد بن ناصر المالكي. ‏الشوط الثاني: الفطايم أبكار، ‏فازت بالمركز الأول فرحة لمالكها حمدان بن عبدالله بن محمد القريني، وجاءت في المركز الثاني شواهين لمالكها سلطان بن حمد بن راشد المالكي، وحصلت على المركز الثالث شندارة لمالكها سالم بن كدش بن عبدالله الحرسوسي، والمركز الرابع شقراء لمالكها ‏الشيخ ماجد بن مصبح بن علي المعمري، وحلت خامسا عمار لعلي بن عبدالله بن عامر السنيدي. الشوط الثالث فطايم أبكار، حققت المركز الأول الشاهينية لمالكها ناصر بن جمعة بن سعيد السنيدي، وجاءت بالمركز الثاني القاضية لمالكها محمد بن سالم بن سعيد الحر سوسي، وحصلت على المركز الثالث إسناد الخليج لمالكها سعيد بن راشد بن سالم السنيدي، وجاءت بالمركز الرابع الواعية لمالكها عبدالله بن سعيد بن حمد المالكي، وبالمركز الخامس مزعلة لمالكها سالم بن راشد بن حرقوص العمري.

الشوط الرابع فطائم ابكار، حققت المركز الاول نور لمالكها عبدالله بن محمد الحرسوسي ، وجاءت في المركز الثاني عوايد لمالكها راشد بن سعيد الحرسوسي ، وفي المركز الثالث الخويرة لمالكها سالم بن كدش الحرسوسي، وحلت رابعا زعفور لمالكها ،سالم بن سيف المقبالي، اما المركز الخامس فكان من نصيب صوغه لمالكها ماجد بن مصبح المعمري. الشوط الخامس فطائم ابكار، حلت في المركز الاول اركان لمالكها سالم بن عبدالله الحرسوسي ، وفي المركز الثاني صوغة لمالكها الشيخ علي بن مصبح المعمري ، وفي المركز الثالث طرابلس لمالكها ياسر بن نواف النصري ، وحلت رابعا هملولة لمالكها غالب بن سعيد الرشيدي ، اما المركز الخامس فكان من نصيب شواهين لمالكها عبدالله بن راشد العمري.

الشوط السادس فطائم جعدان، حقق المركز الاول السبسوب لمالكه تركي بن سعيد المعمري ، وفي المركز الثاني مرعب لمالكه أحمد بن سالم المغيري ، وفي المركز الثالث مصيحان لمالكه ناصر بن جمعة السنيدي ، وحل رابعا مشكور صور لمالكه سعيد بن عبدالله العريمي ، وجاء خامسا شاهين لمالكه علي بن راشد السنيدي.