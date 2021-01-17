تحسينات وإضافات بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تماشيا مع المرحلة القادمة

أمبوسعيدي: تغيير الإنارة بمواصفات دولية وإعادة فتح المركز الرياضي النسائي

نفذت دائرة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عددا من المشاريع التطويرية والتحسينية في بعض مرافق المجمع ويأتي ذلك في اطار سعي وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتطوير وتحسين المرافق الرياضية في مختلف إدارات الوزارة بكافة المحافظات من اجل تقديم خدمات افضل للمستفيدين منها .

وقال سعود بن بدر أمبوسعيدي مدير دائرة مجمع السطان قابوس الرياضي ببوشر بأن الملعب الرئيسي لكرة القدم أصبح جاهزا لاستضافة المباريات الدولية بعد أن تم تغيير الإنارة وفقا للمواصفات الدولية وملاءمتها للنقل التلفزيوني، مشيرا بأن تلك الإجراءات استغرقت وقتا طويلا من أجل استبدال الانارة وإجراء التحسينات اللازمة من أجل تطابقها مع المواصفات الدولية وتابع مدير المجمع بأنه إضافة إلى ذلك فقد تم إصلاح عشب الملعب وإنباته وترتيبه بالصورة المناسبة .

وشملت تلك التحسينات صالة اللياقة البدنية التي أعيد تصميمها من جديد بمداخل ومخارج جديدة وأيضا زيادة عدد الأجهزة والآلات الرياضية لتتواكب مع حجم إقبال المشتركين فيها وأيضا لاستفادة المنتخبات الوطنية منها، كما تم إعادة افتتاح المركز الرياضي النسائي الذي يتمتع بخصوصية مستقلة لاستقبال مشتركاته منذ يناير الجاري .

تركيب الاضاءة

وقد تم الانتهاء من تركيب اضاءة جديدة في الملعب الرئيسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي بأحدث المواصفات والمعايير الدولية المتعلقة بنوعية الإضاءة وقوتها في الملاعب الرياضية (كرة القدم ) من اجل احتضان المنافسات الرياضية سواء على الصعيد المحلي او الاسيوي و الدولي من اجل استضافة الاحداث الرياضية المختلفة .

المركز الرياضي النسائي

كما اجرت دائرة المجمع بعض التحسينات في المركز الرياضي النسائي من خلال توسعة مرافق المركز والمتمثلة بصالة اللياقة البدنية ومدخل الاستقبال بالإضافة الى حوض السباحة ، وإضافة اجهزة تدريب جديدة في الصالة وإعادة طلائها ومدخل الاستقبال بألوان جمالية ، علما بأن المركز الرياضي النسائي يشمل حوض سباحة مغطى 25 مترا وصالة للياقة البدنية وغرفة للساونا وحمام جاكوزي وصالة استقبال ودورات مياه .

غرف تغيير ملابس المنتخبات

فيما تم الانتهاء من إعادة تطوير وتحسين عدد (2) غرف تغيير ملابس المنتخبات بأحدث المواصفات العالمية المتعلقة بغرف تغيير الملابس في الملاعب الرياضية وشملت التحسينات انشاء غرف للتدليك عدد (2) واحواض للجاكوزي عدد (2) كما تم الانتهاء من تركيب كابينات خاصة لكل لاعب وعددها (24) كابينة في كل غرفة مجهزة بأحدث الأدوات و مواصفات الانارة الداخلية بها كما تم طلاء الغرف بألوان عصرية تتناسب مع منظومة غرف تغيير الملابس الدولية .

الصالة الرئيسية بالمجمع

وشملت التحسينات كذلك إعادة طلاء الصالة الرئيسية بألوان تتناسب مع المواصفات المعمول بها في الصالات الرياضية المغطاة وشملت التحسينات في الصالة الرئيسية تركيب مصابيح اضاءة جديدة وإعادة طلاء الصالة وتركيب عوازل صدى الصوت .