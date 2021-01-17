فـي ختام الجولة السادسة لدوري الأضواء

- السيب فـي اختبار جديد أمام الرستاق وصراع الهروب يتجدد بين صحار ومسقط

- لقاء متكافئ بين نزوى وبهلاء فـي ظل ظروف عصيبة ولقاء الإثارة بين المصنعة ونادي عمان

متابعة ـ صالح البارحي :

■■ يسدل الستار بدءا من الخامسة مساء اليوم عن منافسات الأسبوع السادس لدوري الأضواء والشهرة ، حيث تشهد أمسية اليوم (4) مباريات ، تجمع الأولى في تمام الساعة الخامسة مساء صحار مع مسقط على ساحة مجمع صحار ، فيما الثانية يلتقي فيها السيب المتصدر مع الرستاق ويحتضنها استاد السيب في ذات التوقيت ، وفي نزوى عند السادسة والربع تقام مباراة الجارين نزوى وبهلاء ، أما آخر مباريات هذا اليوم فستجمع المصنعة ونادي عمان عند الساعة الثامنة والربع على ساحة مجمع الرستاق . ■ ■

مواجهات لا تعترف بأنصاف الحلول ، فالكل هنا بحاجة إلى النقاط الكاملة دون نقصان ، رغم أن هناك أهدافا مختلفة للأطراف الثمانية في أمسية اليوم ، إلا أن الوضع يحتم على الجميع السير قدما والتغلب على كافة الظروف في سبيل الظفر بالنقاط الثلاث قبل الدخول في سباق الأمتار الأخيرة في ظل الوضع الحالي لدورينا هذا الموسم .

صراع الهروب

الوضع الذي يعيشه صحار ونظيره مسقط قبل مواجهة اليوم يحتم علينا أن نطلق على مواجهتهما اليوم بأنها صراع الهروب ، فالفريق الأخضر صاحب الأرض يمر بمرحلة عدم توازن سواء في نتائج فريقه أو حتى في الجهاز الإداري الذي يرافقه ، فبالأمس قدم مصطفى المقبالي أحد عناصر الجهاز الإداري اعتذاره عن مواصلة المشوار مع الفريق وهذا في حد ذاته أمر سلبي قبل مواجهة اليوم ، خاصة وأن الفريق بحاجة إلى كافة عناصره من أجل تحقيق النتائج الطيبة والخروج من مأزق المراكز الأخيرة ، ناهيك عن المستوى الفني والنتائج التي يحققها الفريق حتى الآن والتي كان آخرها الخسارة أمام الرستاق في الجولة الماضية ، ومن باب أولى فإن الظفر بالنقاط الثلاث هو مطمع الميمني ومجلس إدارة نادي صحار لاستعادة التوازن بشكل عاجل قبل الدخول في سباق منافسة الكأس الغالية .

مسقط يعاني الأمرين في هذا الموسم ، فبالأمس أقال مدربه إبراهيم صومار وهو المتواجد معه منذ ثلاثة مواسم ، واستعان بخبرة سلطان الطوقي الذي استلم الفريق قبل لقاء الاتحاد الأخير وحصد نقطة واحدة بالتعادل 1/1 وهي النقطة التي لا تسمن ولا تغني من جوع خاصة وأن الفريق يحتل المركز الثاني عشر برصيد نقطتين فقط وهو معدل ضئيل جدا قد لا يسعفه في تجاوز محنته إن لم يتفوق على ظروفه في لقاء اليوم ويحقق الانتصار على صحار ، لذلك فإن الطوقي بات عليه لزاما البحث عن مخرج عن وضعه الحالي مهما كانت الظروف .

اختبار جديد

السيب صاحب الصدارة برصيد (13) نقطة يدخل اختبارا جديدا ومثيرا أمام الرستاق الذي استعاد الكثير من عافيته في الجولات الأخيرة والذي يحل في المركز الخامس برصيد (9) نقاط ، مباراة مثيرة بطبيعة الحال بين الطرفين اللذين يسعيان لهدفين مختلفين ، الأول هدفه مواصلة المشوار نحو المحافظة على اللقب والتتويج باللقب الثاني في تاريخه والوصول للنقطة (16) ، فيما الثاني هدفه فرملة انطلاقة السيب المتوازنة والتغلب عليه والوصول للنقطة (12) وحينها سيدخل الرستاق طرفا اصيلا في صراع مراكز المقدمة إن حدث له ذلك .

مباراة يتوقع لها الكثير من الندية خاصة وأن الفريقين يمتلكان الكثير من الأسماء التي تمنحهما فرصة لتقديم مباراة جيدة للغاية ، على الرغم من أن السيب لديه من الأسلحة والنجوم الكثير ، إلا أن الرستاق ليس لديه ما يخسره فهو يبحث عن مجد جديد بالانتصار على السيب الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن وقبلها مواصلة مشوار الانتصارات بطبيعة الحال .

لقاء متكافئ

لقاء متكافئ يجمع الجارين نزوى وبهلاء على ساحة مجمع نزوى عند السادسة والربع ، مباراة الخروج من دائرة النتائج غير المرضية للطرفين ، نزوى يمر بمرحلة عصيبة للغاية آخرها إعفاء مدربه عبدالعزيز الريامي من قيادة الأزرق في المراحل القادمة بدءا من أمسية اليوم وهي خسارة كبيرة بعد العطاء الذي قدمه الريامي مع الفريق وساهم في صعوده للاضواء ، وثانيها النتائج والأداء غير الجيد الذي يقدمه الفريق والذي من خلاله وصل الفريق للمركز الحادي عشر برصيد (3) نقاط فقط من فوز وحيد على النهضة في بداية المشوار ، وبالتالي فإن أي نتيجة سلبية أخرى في ظل هذه الظروف قد تعصف بالفريق أكثر إلى مراكز متأخرة وهو أمر لا يحمد عقباه في ظل قلة خبرة لاعبيه وكذلك الأسماء المتواجدة بالفريق .

بهلاء الضيف الذي يفترض أن يكون ثقيلا من واقع ما قدمه في الموسم الماضي بات يمر بمرحلة غير جيدة بشكل واضح ، فهو يقبع في المركز الثامن برصيد (4) نقاط وكانت آخر نتائجه التعادل 2/2 أمام المصنعة مفوتا على نفسه فرصة الخروج من مأزق المراكز المتأخرة ، لذلك فإنه مطالب بسرعة العودة في لقاء اليوم ، خاصة وأن الظروف لم تعد كما كانت سابقا وكما توقع لها محبو الفريق الأصفر .

لقاء مثير

لقاء مثير ذلك الذي سيجمع بين المصنعة صاحب المركز الثالث برصيد (10) نقاط والقادم من تعادل مثير أمام بهلاء 2/2 في الجولة الماضية مع نادي عمان الذي يحتل المركز السابع برصيد (7) نقاط والذي أنهى مباراته الأخيرة أمام النهضة بالتعادل السلبي ، مباراة هدفها واضح بالنسبة للمصنعة وهو الاستمرار في النتائج الإيجابية والوصول للنقطة (13) والتي تضعه في دائرة الفرق المنافسة على المراكز الأولى ، فيما نادي عمان هدفه الوصول للنقطة (10) والتساوي مع نادي المصنعة أولا وفرملته ثانيا واستعادة نغمة الانتصارات ثالثا وكذلك الدخول في مراكز المقدمة كذلك .

الفريقان يضمان الكثير من النجوم المجيدين ، وبالأخص نادي عمان ، لذلك فإن الاثارة ستكون متوقعة وحاضرة بين الفريقين في ظل القيادة الفنية للقديرين عبدالحليم الوريمي (المصنعة) وعلي الخنبشي (نادي عمان) فالاثنان يعلمان خفايا الأمور في الدوري المحلي ، وباتا على دراية كاملة بحيثيات الحوار .